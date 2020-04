Freude über tierischen Nachwuchs

Große Freude für den Bremer Naturschutzbund (Nabu): Alle fünf Mutterschafe haben in diesem Jahr Zwillinge bekommen. „Das hatten wir noch nie“, sagt Nabu-Chef Sönke Hofmann. Wie erklärt er sich den tierischen Kindersegen? „Gutes Futter“, sagt Hofmann prompt. Während die Mahlzeiten in der freien Natur eher karg seien, bekämen die Schafe beim Nabu Kraftfutter dazu. Vier der Mutterschafe sind mit ihren Lämmern inzwischen wieder von der Nabu-Dreptefarm in Wulsbüttel auf das Gelände am Vahrer Feldweg in Sebaldsbrück umgezogen. Bei einem Schaf reicht die Milch nicht, die Lämmer werden aufgepäppelt.

