Frage: Sie richten sich an Blinde, aber auch an Menschen mit Sehbehinderung. Wie stark muss die Einschränkung sein, wenn man hier beraten werden will?

Anette Paul: Man kann mit 100 Prozent Sehfähigkeit kommen, wenn man sagt, man hat ein Augenleiden. Alle können kommen, wenn es Fragen zum Thema Seheinschränkung gibt.

Frage: Über was besprechen Sie mit Ihren Kunden?

Paul: Es geht erstmal um die psychologische Aufarbeitung. Die Leute erzählen, und ich greife auf, was ich höre. Durch Erfahrung weiß ich, was auf die Leute zukommt. Als erstes kommt oft die Aussage, ich kann nicht mehr lesen.

Frage: Was kann man tun, wenn es mit dem Lesen nicht mehr klappt?

Imke Tiaden-Koschwitz: Viele probieren einen E-Book-Reader. Der bietet die Möglichkeit, die Schrift zu vergrößern. Viele nutzen spezielle Hörbücher.

Paul: Es gibt auch Bildschirmlesegeräte. Die eignen sich für Post oder für Medikamentenpackungen. Bücher zu lesen ist damit aber zu anstrengend. Bei einer Makuladegeneration fällt zum Beispiel das zentrale Sehfeld aus. Die Vergrößerung hilft dann auch nicht mehr.

Frage: Auf was achten Sie besonders, wenn Sie die Krankengeschichte hören.

Tiaden-Koschwitz: Es hilft manchmal zu sagen, wenn etwas normal ist. Die Leute sehen was, das nicht da ist. Sie haben Trugbilder, die ähneln Phantomschmerzen nach einer Amputation.

Frage: Was für Probleme ergeben sich im Alltag?

Tiaden-Koschwitz: Das beginnt schon, wenn die Betroffenen ein Glas Wasser einschenken wollen. Sie müssen wissen, wo auf dem Tisch es steht.

Frage: Was hat sich seit den Anfangstagen verbessert?

Tiaden-Koschwitz: Es gibt eine Änderung im Straßenbild. An den Haltestellen gibt es jetzt einen Leitstreifen.

Paul: Die Wahrnehmung von Blinden und Sehbehinderten hat sich verändert. Die Leute fragen heute, kann ich helfen? Früher waren die eher verklemmt.

Frage: Was möchten Sie noch bewegen, zum Beispiel auf der politischen Ebene?

Tiaden-Koschwitz: Nur in Bremen wird das Landesblindengeld zu 100 Prozent auf die Pflegeversicherung angerechnet. Eine Baustelle sind auch verschiedene Reha-Maßnahmen. Bei Kursen zur Orientierung mit dem Langstock ist die Lage gut, aber bei Kursen zur Orientierung im Haushalt gibt es noch Streit um die Kostenübernahme.

Frage: Was packen Sie in der Beratungsstelle an?

Tiaden-Koschwitz: Die finanzielle Situation ist schlechter geworden. Wir hatten jahrelang Vollfinanzierung durch das Sozialressort. Der Verein muss immer mehr dazugeben. Wenn Beratung Sinn machen soll, müssen wir räumlich und personell den Standard halten.