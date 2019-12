Frage: Wenn Wiener so weit in den hohen Norden kommen, ist das eine andere Welt? Kulturschock?

Marco Fitzthum: Teile meiner Familie kommen von dort, ganz im Gegenteil erlebe ich also eine Art von Heimatgefühl. Und als Band werden wir immer wunderbar aufgenommen und die Konzerte waren immer intensiv und großartig.

Frage: „Wanda“, Voodoo Jürgens, „Bilderbuch“ – da kommt viel gute Popmusik aus Wien und Österreich. Wie macht Ihr das?

Fitzthum: Wir wissen es nicht. Wir haben alle jahrelang experimentiert und uns auf die Suche nach einer neuen Ausdrucksform in deutscher Sprache gemacht. Wir hatten ja viel Zeit hier in Wien. Es gab keine Plattenfirmen und Radios haben uns totgeschwiegen. Als dann der große Erfolg losging, ist die Industrie langsam aufgewacht und jetzt haben wir alle Musikgeschichte geschrieben und feiern das, indem wir uns im Winter etwas wärmere Mäntel leisten als in der Zeit, in der wir alle kurz davor standen, vollkommen unterzugehen im Leben. . .

Frage: Warum passen das Wienerische und der Rock ’n’ Roll so gut zusammen?

Fitzthum: Der Rock and Roll ist für mich eine geistige Reise, er hat eine einzige Aufgabe: Menschen zusammenzubringen und sie in Ekstase und Selbstverlorenheit aufleben zu lassen.

Frage: Apropos Rock ’n’ Roll – kann diese Kunstform noch so provokativ sein wie einst?

Fitzthum: Ich möchte niemanden provozieren. Wenn es mir passiert, ist es ein merkwürdiges Versehen, und über Skandale oder Kritik kann ich gut lachen, denn ich trinke viel Wein.

Frage: Zurück zu „Wanda“. Im Video zur 2019er-Single „Ciao Baby“ versinkt der schöne Mercedes vom Cover des Debütalbums „Amore“ (2014) im Wasser. Steht dieses Bild für Abschied, Schluss mit der Band-Vergangenheit?

Fitzthum: In unserer Musik geht es um das Weitermachen, das Wiederaufstehen. Das Leben wirft uns um und wir müssen aufstehen und leben, lieben und sterben.

Frage: Wie verändert einen der Erfolg – blickt man anders auf sich, arbeitet man anders?

Fitzthum: Ich lasse mich nicht vom Erfolg verändern, dagegen wehre ich mich seit Jahren. Der Erfolg löst keines der wesentlichen philosophischen Probleme am Menschsein. Wenn ich beim „McDonald‘s“ Essen hole und zu Hause draufkomme, man hat meine Sour-Cream-Sauce vergessen, kann mich der Erfolg da wirklich retten?

Frage: Was ist wichtiger, Erfolg und Wirkungsmacht oder Amore und Kunst?

Fitzthum: Der Erfolg ist das trojanische Pferd, in welchem wir unsere sehr un-main­streamige Musik versteckt in den Mainstream eingeführt haben. Auf diesen Raubzug bleibe ich ewig stolz.

Frage: Was macht einen guten Song aus?

Fitzthum: Einfach an der Oberfläche, aber in Wahrheit voller Andeutungen, Tiefe, Wahrheiten.

Frage: Und was macht einen guten Live-Auftritt aus?

Fitzthum: Es ist großartig, zu sehen, wie Menschen unterschiedlichster Lebenshorizonte und Denkweisen bei unseren Shows zusammenkommen und sich gemeinsam verlieren. Ich liebe es, dafür lebe ich.

Frage: Das Wichtigste zum Schluss: Wie geht’s Tante Ceccarelli (Figur aus dem Song „Bologna“, d. Red.)?

Fitzthum: Die ist leider seit 16 Jahren tot. Aber das Lied „Bologna“ bringt vielen, vielen Menschen Freude und das hätte sie sehr stolz gemacht.