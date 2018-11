Frage: Herr Mäurer, Sie wollen die Zielzahlen bei der Polizei in Bremen von 2600 auf 2900 erhöhen. Was ist der Hintergrund?

Ulrich Mäurer: Wir hatten vor 20 Jahren deutlich mehr Polizeibeamte im Dienst als heute. Dabei sind die Anforderungen nicht weniger, sondern mehr geworden. Stichwort: Organisierte Kriminalität, Clan-Kriminalität, Straftaten gegen ältere Menschen und Terrorismusbekämpfung. Wenn wir der Lage nicht immer hinterherrennen wollen, brauchen wir künftig deutlich mehr Personal.

Frage: Wie wollen Sie die Verstärkung erreichen? Wer heute ausgebildet wird, ist erst in drei Jahren fertig?

Mäurer: Das ist korrekt. Da wir derzeit zudem altersbedingt jedes Jahr hohe Abgänge haben, reicht es nicht aus, nur auszubilden. Im Gegensatz zu den Polizeibeamten müssen wir Beamte aus anderen Fachrichtungen nicht selbst ausbilden, sondern können sie, je nach Qualifikation, in den unterschiedlichsten Bereichen der Polizei zur Unterstützung und Entlastung der eigentlichen Polizeiarbeit sofort einsetzen.

Frage: Welche Aufgaben könnten diese Mitarbeiter übernehmen?

Mäurer: Schon heute haben wir Angestellte für den Objektschutz im Einsatz; einige Mitarbeiter regeln zudem schon länger den Verkehr bei Heimspielen von Werder Bremen, arbeiten als Spezialisten bei der Kripo und unterstützen die Ermittler, damit diese mehr Zeit für ihre eigentliche Aufgaben haben. Vorstellbar sind auch Angestellte, die künftig einfache Verkehrsunfälle aufnehmen.

Frage: Wie viel Polizeibeamte gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand? Wann wird Bremen die Zielzahl von 2900 erreichen?

Mäurer: Im Schnitt gehen in den nächsten Jahren 80 bis 100 Polizeivollzugsbeamte pro Jahr in den Ruhestand. Ende 2019 werden wir die Zielzahl 2600 erreichen. 2020 werden wir erstmals im Mittelwert, also über das ganze Jahr hinweg, 2600 Mitarbeiter im Dienst haben. Wenn wir den Anteil der Angestellten deutlich erhöhen und weiter starke Jahrgänge im Oktober einstellen, könnten wir die Zielzahl von 2900 Ende der nächsten Legislaturperiode erreichen.

Frage: Wie ist der weitere Weg, um Ihr Ziel umzusetzen?

Mäurer: Wir wollen kontinuierlich bis an die Höchstgrenze dessen, was die Hochschule für öffentliche Verwaltung und die Praxislehrer der Polizei leisten können, ausbilden. Das heißt, unser Ziel sind bis zu 200 Polizeianwärterinnen und -anwärter jährlich.