Frage: Wie fühlt es sich an, jetzt ein eigenes Unplugged-Album zu haben?

Stosberg: Wir sind schon stolz, dass MTV uns angefragt hat, als es uns gerade mal sieben, acht Jahre gab. Bei anderen haben die erst nach 20 Jahren angefragt.

Frage: Sie haben die Songs für das Album schon ein bisschen umgearbeitet?

Stosberg: Es ist bei unplugged natürlich nicht nur so, dass man einfach alle elektrischen Geräte weglässt. Es sind oft Kleinigkeiten, die man ändert, um die Kompositionen daran anzupassen. Die Akustikgitarre bekommt hier und da mal ein kleines Solo oder es wird mal ein Akkord etwas verlängert.

Frage: Wurden Sie von der Anfrage überrumpelt? Wie lange haben die Vorbereitungen gedauert?

Stosberg: Andere Unplugged-Kollegen hatten ein Jahr bis anderthalb Jahre Zeit, sich vorzubereiten. Uns blieben nur sechs Monate für das Projekt. Unsere Produzenten waren eine Riesenhilfe. Sie haben den Dirigenten Wolf Kerschek und sein 36 Mann starkes Orchester mit ins Boot geholt. Dieser hat auch die Arrangements für das Orchester geschrieben, während unsere Produzenten sich an die Umgestaltung der Songs machten.

Frage: Sie haben auch Gäste auf der CD, die allgemein die härtere Gangart bedienen. „Eisbrecher“ klingt sogar ungewohnt optimistisch, verglichen mit anderen Songs der Band.

Stosberg: Wenn man den etwas dunkleren Kanal bedienen will, liegen „Eisbrecher“ und „In Extremo“ natürlich nahe. Die haben auch gleich zugesagt. Sie passten menschlich auch gut zu uns. Das gilt für jeden unserer Gastmusiker.

Frage: Der dunkle Kanal liegt Ihnen schon am Herzen?

Stosberg: Ja, wir mögen das sehr. Das ist eine Attitüde, die wir gut bedienen können. Die letzten Alben spiegeln das ja gut wider.

Frage: Wer hat die Songs für die Gäste ausgesucht?

Stosberg: Wir haben jedem ein Lied gegeben. Wir haben geguckt, welcher Sänger zu welchem Lied passt. Der Künstler soll ja in möglichst gutem Licht erstrahlen. Alligatoah war der einzige, der mit „Wie zu Hause“ einen eigenen Song mitgebracht hat, den wir dann ins „Santiano“-Kleid gesteckt haben.

Frage: Sie haben Ihre Unplugged-CD vor 200 Zuhörern aufgenommen. Ist es nicht schwierig, dieses eher intime Format in die großen Hallen zu bringen?

Stosberg: Wir haben schon Respekt davor. Wir waren aber schon 2017 mit einer Akustik-Tour in den ganz großen Hallen. Wir schaffen es auch akustisch, die letzte Reihe zu erreichen. Wir haben ein gutes Team aus Bühnen- und Lichttechnikern.

Frage: Kommen die Gäste, die auf der Unplugged-CD zu hören sind, auch zu den Konzerten?

Stosberg: Wir können da noch nicht viel sagen. Wir planen, ein oder zwei Gäste fest mitzunehmen. Dazu versuchen wir, wo es möglich ist, den einen oder anderen zusätzlichen Gast mit einzuplanen. Das wird dann wohl eine Überraschung sein.

Frage: Sie sagten einmal, erfolgreich werden, ist eigentlich gar nicht so schwer, erfolgreich bleiben, aber schon.

Stosberg: Man muss sich schon täglich fit halten. Wir erstellen ein Album im Studio. Danach geht es in den Proberaum, um ein Live-Programm für die Tour zusammenzustellen, bei der wir 30 bis 40 Konzerte in vier bis sieben Wochen spielen. Mit den Proben hat es sich dann erledigt, dann sitzt eigentlich auch schon alles. Am ersten Auftrittsort gibt es die eine Hallenprobe, die sogenannte Hochzeit. Da kommen alle Gewerke zusammen, auch Licht- und Tonmeister. Und es gibt jeden Tag einen Soundcheck. Unsere Arbeit ist es, jeden Tag auf der Bühne dem Publikum gerecht zu werden. Es bleibt schon noch Zeit für Regeneration, denn man muss aufpassen, dass man gesund bleibt.

Frage: Merkt man bei den Auftritten in Bremen, dass man in einer sehr maritim geprägten Stadt ist?

Stosberg: Es gibt eigentlich kein Nord-Süd-Gefälle, was die Stimmung angeht. Bremen ist schon früh eine Hochburg unserer Band geworden, und wir fühlen uns da heimisch.