Interview: „Schutzrüstung wurde immer knapper“

Frage: Herr Müller, wie sieht eigentlich Ihr Alltag als Leiter des Krisenstabs aus?

Müller: Der erste Blick fällt morgens immer auf die Lageentwicklung und den Lagebericht, vor allem auf die Zahlen aus Bremen und Bremerhaven. Wie viele Neuinfizierte gibt es? Ist ein Grundmuster zu erkennen? Es wäre besorgniserregend, wenn ein Krankenhaus oder eine Pflegeeinrichtung betroffen wäre. Wir monitoren die vorhandenen Kapazitäten, schauen ob die Krankenhäuser genug Betten und Plätze für intensivmedizinische Betreuung haben. 30 bis 50 Prozent der Patienten mit Covid-19 kommen aus dem Umland. Da kann es voll werden, auch wenn die Zahlen in Bremen niedrig sind.

Frage: Wie war es, als der Krisenstab seine Arbeit aufgenommen hat?

Müller: Die erste Herausforderung war damals, die Ausstattung mit persönlicher Schutzausrüstung sicherzustellen. In Krankenhäusern reichten die Vorräte nur noch wenige Tage. Auch Pflegeheime, die Polizei und Feuerwehr brauchten Nachschub. Zu dem Zeitpunkt waren alle erforderlichen Materialien wie Masken, Kittel und Desinfektionsmittel knapp, die Lieferketten vor dem Hintergrund der Situation in China ins Stocken geraten. Teilweise haben sich die Preise stündlich fast verdoppelt. Betrüger trieben ihr Unwesen. Die Amerikaner griffen auf den Weltmarkt zu. Die Schutzausrüstung wurde immer knapper. Wir haben in wenigen Tagen eine 20-köpfige Mannschaft aus Fachleuten aus dem Gesundheits- und dem Finanzressort sowie Frauen und Männern aus der Feuerwehr, der Polizei und dem Aus- und Fortbildungszentrum zusammengestellt, die sich in einer zentralen Stelle nur um die Beschaffung kümmern und ein großes Lager vorhalten. Mittlerweile wurden Bestellungen von knapp 40 Millionen Euro ausgelöst, und wir können fast alle Bedarfe abdecken.

Frage: Welche Aufgaben kamen danach?

Müller: In den vergangenen Wochen haben wir uns konzeptionellen Fragen gewidmet. Wir fragen uns etwa: Was müssen wir bei hohen Fallzahlen tun, damit unser Gesundheitssystem nicht kollabiert? Noch vor einigen Wochen prognostizierten die Hochrechnungen einen enormen Anstieg bei den Neuinfektionen, so stark, dass die Krankenhäuser nicht genug Intensivbetten mit den entsprechenden Beatmungsgeräten gehabt hätten. Denken Sie an die Bilder aus Bergamo oder Straßburg! Das hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Bisher gab es keinerlei Kapazitätsprobleme. Grundlegende Ereignisse, wie größere Ausbrüche, können die Situation aber verändern.

Frage: Was kam danach?

Müller: Ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt war die Begleitung des Lockdowns sowie der jetzt eingeleiteten Lockerungen. Infektionen müssen schnell erkannt und Kontakte konsequent nachverfolgt werden. Das Gesundheitsamt hat mittlerweile etwa 4900 Kontaktpersonen ermittelt. Es gibt aber auch gut 200 Fälle, die bisher nicht zurückverfolgt werden konnten. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Virus in der Bremer Bevölkerung angekommen ist. Es wird weitergegeben, ohne dass man weiß, wer der Infektionsherd war. Viele Infizierte sind symptomfrei und wissen nicht einmal, dass sie infiziert sind. Ein zunehmend wichtiges Thema ist die Bekämpfung von Clustern beziehungsweise Ausbruchsituationen, wie zum Beispiel in Pflegeheimen oder Betrieben. Eine eigens eingerichtete Task-Force tritt bei komplexen Situationen zusammen, stimmt Maßnahmen ab und ermittelt Unterstützungsbedarfe. Sie klärt aber auch sinnvolle Präventionsmaßnahmen für ähnlich gelagerte Fälle, um Ausbrüche möglichst zu vermeiden. Bei schneller und konsequenter Vorgehensweise kann man ein Ausbruchsgeschehen erheblich begrenzen. Damit das gelingt, ist es vor allem wichtig, Entwicklungen schnell zu erkennen. Deshalb werden Analysen zu Ausbruchssituationen und Mustererkennung immer wichtiger.

Frage: Was sagen die Daten?

Müller: Der Lockdown war wirkungsvoll. Er hat sich gelohnt. Die Lockerungen lassen sich bisher noch nicht durch Anstiege in den Fallzahlen ablesen. Zurzeit ist die Lage eher entspannt. Aber im Gegensatz zum rückläufigen Trend in Deutschland sind die Infektionszahlen in Bremen immer noch sehr konstant.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen