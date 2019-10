Frage: Ihre erste große Bühnenerfahrung war bei „The Voice of Ireland“…

Sheehy: Richtig, das war 2015. Und ich habe es bis ins Halbfinale geschafft. Das war eine ganz außergewöhnliche Erfahrung. 2016 habe ich dann mit Shauna Lea Nolan den Song „Lay your head down“ aufgenommen. Als sie mich für die Aufnahmen angefragt hatten, dachte ich, dass ich als Background-Sänger agieren soll. Erst im Studio wurde mir klar, dass ich mit ihr gemeinsam singen darf. Die Single war sogar Platz 1 in den irischen Charts. Mit den Erlösen aus dem Verkauf haben wir die Obdachlosenhilfe unterstützt. 2016 bin ich erstmals mit der Idee vom „Choir of Man“ in Berührung gekommen. Das Konzept hat mir auf Anhieb gefallen – und so bin ich dort gelandet.

Frage: Und seitdem dreht sich alles in Ihrem Leben um Bühne und Shows?

Sheehy: Nicht alles, ich arbeite zwischen den Shows und Tourneen immer noch in meiner Heimatstadt Cork als Baustatiker in der Immobilen-Entwicklung und bei Renovierungen. Damit möchte ich auch nicht aufhören. Außerdem war ich zweimal in Indien, um mich als Yoga-Lehrer ausbilden zu lassen – auch Yoga spielt in meinem Leben eine bedeutende Rolle. Aber der „Choir of Man“ nimmt aktuell definitiv die meiste Zeit in Anspruch.

Frage: In „Choir of Man“ dreht sich alles um biertrinkende Männer – wie erklären Sie sich den Erfolg eine solchen Konzeptes?

Sheehy: Naja, vor allem haben diese biertrinkenden Männer ja alle besondere stimmliche und tänzerische Talente. Und auf der Bühne trinken wir auch nur alkoholfreies Bier. Obwohl, um ehrlich zu sein, bei der ersten Show haben wir noch echtes Bier getrunken. Am Ende des Auftritts konnten die meisten von uns kaum noch gerade stehen. So haben wir uns für die alkoholfreie Show-Variante entschieden. Für die Zuschauer schafft die Pub-Atmosphäre eine gewisse Nähe und Vertrautheit. Die verschiedenen Charaktere helfen dabei, sich in der Bar heimisch zu fühlen. Außerdem bekommen die Zuschauer natürlich echtes Bier, schließlich ist es ja eine echte Pub-Party.

Frage: Sie spielen den Casanova – ist das auch Ihre Rolle im echten Leben?

Sheehy: Nein, ich denke nicht. Interessanterweise hat der Regisseur bei den ersten Proben noch gar nicht gewusst, welchen Charakter ich im Pub spielen soll. Erst bei den Proben wurde ihm plötzlich klar, dass ich der Casanova sein soll. Nach drei Jahren kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass mir die weiblichen Zuschauer die Rolle offenbar voll abnehmen. Obwohl ich mich im echten Leben ganz und gar nicht als Casanova sehe.

Frage: Was fällt Ihnen zum Stichwort Deutschland ein?

Sheehy: Auf jeden Fall Jürgen Klopp. Ich bin absoluter Liverpool-Fan. Und Klopp ist einer der großartigsten Trainer, den es gibt. Ich habe ihn sogar persönlich kurz kennengelernt. Und er scheint auch privat ein toller Kerl zu sein. Ich hoffe, er bleibt noch lange bei Liverpool.

Frage: Und außerdem ...

Sheehy: Vor allem, dass ich während meines Studiums zwei Jahre Deutsch gelernt habe – und heute nicht einmal mehr auf Deutsch ein Bier bestellen kann. Ich erinnere mich aber noch an die Kampagne „Du bist Deutschland“. Die Spots dazu haben wir im Unterricht geschaut. Ich fand dieses neue Nationalgefühl sehr interessant. Und zu guter Letzt hatte ich auch schon einige Begegnungen mit Frauen aus Deutschland. Das war sehr beeindruckend. Sie waren meist sehr weltoffen und aufgeschlossen – und die Gespräche waren fast immer auf einem recht hohen intellektuellen Niveau. So etwas gefällt mir. Ich bin schon sehr gespannt auf die Treffen in Deutschland.