Frage: Woher kommt eigentlich der Slogan „In Bremen geht man zum Lachen in den Keller“?

Christopher Kotoucek: Der entstand bei einer Weinlaune. Ich sagte, es muss so sein, dass man in Bremen zum Lachen in den Keller geht. Das passte einfach. Mir ist gar nicht aufgefallen, was ich gesagt hatte.

Frage: Wie war es, als Sie das erste Mal in den Saal im Keller reingegangen sind? Da war Ihnen wohl nicht zum Lachen zumute?

Christopher Kotoucek: Ich erinnere mich noch, wie wir da reingegangen sind. Es sah aus wie eine entkernte Höhle. Ich dachte, gleich kommt Osama Bin Laden um die Ecke und fragt, was wir bei ihm zu Hause machen? Ich sah aber das Potenzial. Ich sah die Maße und die Bühne nah an den Leuten. Wir haben dann den Umbau in viereinhalb Monaten gemacht.

Frage: Was ist in den acht Jahren seit der Eröffnung beim „Fritz“ anders gelaufen als vorher erwartet?

Christopher Kotoucek: Eigentlich nichts und doch vieles. Das „Fritz“ ist sogar noch besser geraten als erwartet. Wir hatten von Anfang an den Anspruch, eine hohe Qualität zu bieten. Wir haben uns eine Nische geschaffen, in der wir unsere Stücke selbst schreiben und mit einem hohen gesanglichen und schauspielerischen Niveau inszenieren. Drin sein müssen auch Songs, die das Publikum kennt, mit denen es was anfangen kann. Darum haben wir immer wieder auch 70er- und 80er-Shows oder Schlager im Programm. Für den Sommer planen wir eine Vier-Generationen-Show, sozusagen für den Familien-Ausflug.

Frage: Wie entstehen die Eigenproduktionen?

Christopher Kotoucek: Am Anfang steht natürlich eine Idee. Dann kommt die Konzeptionierung. Man sammelt eine ganze Zeit Informationen. Zusätzlich zur Frage, welche Musik passt. Welche Schauspieler gehen auf die Bühne? Dann fliege ich nach Mallorca und schreibe ein bis zwei Wochen durch, fernab der Touristen-Zentren. Dann ist die Grundlage für ein Stück fertig. Dann wird es nachgebessert und vom Team in den Proben noch verändert

Frage: Was würden Sie in den nächsten zehn Jahren gerne am „Fritz“ ändern?

Christopher Kotoucek: Ich habe schon oft darüber nachgedacht, ob es gut wäre, ein zweites Haus in der Nähe zu haben, etwa in Oldenburg oder in Hannover. Dort könnte man das gleiche Programm zeigen. Es ließe sich mit ungefähr dem gleichen Aufwand eine zweite Spielstätte betreiben. Alles wird teurer, und ich will meine Stücke zu einem vernünftigen Preis anbieten. Unser Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. Ein zweites Haus würde helfen, das zu halten. Das „Fritz“ wird immer besser. Es ist kein Ende in Sicht. Ich will damit alt werden. Der Kopf muss weiter kreativ sein.