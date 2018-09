Mönchengladbach Nach dem Fund eines Toten in der Innenstadt von Mönchengladbach am Mittwochnachmittag hat die Polizei keine neuen Erkenntnisse. „Wir warten die Obduktion am Donnerstag ab“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Ein Passant hatte die Leiche in einem Treppenaufgang entdeckt.

Es soll sich um einen 32-Jährigen aus Bremen handeln. An seinem Körper wurden Stichverletzungen entdeckt, eine Mordkommission nahm ihre Arbeit auf. Nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen am Fundort könne ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft bereits am Mittwochabend mit. Die Polizei bat Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Abteistraße gemacht haben, sich zu melden.

Nach Angaben der „Bild“ und weiterer Medien handelt es sich bei dem Opfer um Marcel K., einen bekannten Neonazi und Hooligan. Er soll dem Bericht zufolge Mitgründer von „HoGeSa“ (Hooligans gegen Salafisten) und Musiker in der rechtsextremen Band „Kategorie C“ sein. Er war als „Captain Flubber“ in der Szene bekannt.

Im Internet riefen zahlreiche Nutzer zu einer Mahnwache für Marcel K. auf. „Es macht mir große Sorgen, wenn ich nach dieser schrecklichen Gewalttat im Netz Aufrufe lese, nach Mönchengladbach zu fahren und den Mörder zu jagen“, sagte Hans Wilhelm Reiners in einem Statement auf Facebook. Der Oberbürgermeister von Mönchengladbach vertraue „auf unserer Polizei, die alles daran setzen wird, die Tat schnellstmöglich aufzuklären, und auf unseren Rechtsstaat, der Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen wird. Besonnenheit ist jetzt auf allen Seiten das Gebot der Stunde.“