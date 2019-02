Frage: Sie beide haben zwar keine Clubs, aber organisieren Veranstaltungen. Gab es irgendwann ärgerliche Schlüsselerlebnisse, die Sie bewegten, etwas gegen rücksichtloses Verhalten zu tun?

Von Wild: Wir setzen mit dem Awareness-Konzept vorher an und warten nicht bis es knallt. Wir wollen das, was auf unseren Plakaten steht. Wir wollen ein Grundgefühl vermitteln, dass wir respektvoll aufeinander achten. Die Idee kam uns, weil wir deutschlandweit vor einigen Jahren nicht so gute Stimmung hatten. Viele meinten, sie fühlen sich im Nachtleben nicht mehr sicher.

Frage: Um das richtige Bewusstsein (Awareness) zu erreichen, ist auch das Personal wichtig?

Von Wild: Wir schulen das Personal. Das soll gucken, ob alles in Ordnung ist. Viele Betroffene melden unangenehme Situationen gar nicht. Die ersten 50 Mitarbeiter haben wir im vergangenen September geschult. Die gehen mit einem Leitfaden und Schulungsmaterialien in die Clubs und geben das Wissen dort weiter. Die Mitarbeiter werden auf Extremsituationen vorbereitet. Das hat ein Dozent gemacht, der im Sicherheitsdienst arbeitet aber auch Awareness-Schulungen gibt.

Frage: Vor Ort muss dann aber jeder der Angestellten wachsam sein?

Frei: Eine Person als Ansprechpartner ist ideal. Dass eine Person ausschließlich diese Aufgabe übernimmt, ist finanziell kaum machbar. Es ist aber wichtig, dass in einem Szenario, in dem gehandelt werden muss, jemand verantwortlich ist.

Frage: Die Probleme sind sicher nicht überall dieselben?

Von Wild: Die Mitarbeiter müssen genau gucken, was die relevanten Themen und Handlungsfelder vor Ort sind und zu welchen Spannungen es kommen kann. Wir haben im Nachtleben andere Bedingungen als sonst. Da ist Alkohol im Spiel und Leute gehen ja auch weg, um ein wenig auszuflippen. Beim Tanzen kann es mal zu eng werden.

Frage: Die Awareness-Kampagne geht jetzt zwei Monate. Wie läuft es bisher?

von wild: Wir haben ein sehr positives Feedback zu der Kampagne. Wir sind im Austausch mit dem Verband Clubnetz in Hannover und auch Clubs aus Frankfurt haben bei uns angefragt. Vielleicht werden wir das Projekt auch noch wissenschaftlich begleiten lassen.