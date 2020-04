25 Jahre Weserport: Ein Jubiläum in schwierigen Zeiten

Oldenburg Der Bremer Seehafendienstleister Weserport blickt jetzt auf ein Vierteljahrhundert Unternehmensgeschichte zurück. Gegründet wurde Weserport 1995 als Joint Venture von Rhenus-Gruppe, Stute-Verkehr und den Stahlwerken Bremen.

Heute führen die Rhenus-Gruppe und Arcelor-Mittal Bremen das Unternehmen. In den vergangenen 25 Jahren schlug der Hafenlogistiker etwa 195 Millionen Tonnen Seegüter um, sagte ein Sprecher.

Weserport betreibt in den Industriehäfen auf einer Betriebsfläche von mehr als 330 000 Quadratmetern vier Terminals, die mit insgesamt acht Kränen ausgestattet sind. Die Industriehäfen sind über die Unter- und Außenweser als auch per Autobahn und Schiene zu erreichen – verkehrsgünstiger geht‘s kaum. An der zwei Kilometer langen Kaje können Schiffe mit einem Tiefgang bis 10,50 Meter abgefertigt werden.

„In den vergangenen Jahren haben wir die Hafenanlagen mit hohen Investitionen ertüchtigt und konnten uns so zum umschlagstärksten Hafendienstleister in den Stadtbremischen Häfen entwickeln. Derzeit liegt unser Augenmerk vor allem auf der digitalen Anbindung der Kunden und satellitengestützten Steuerung unserer Abläufe“, sagt Weserport-Geschäftsführer Heiner Delicat.

Arcelor-Mittal ist nicht allein Anteilseigner, sondern zugleich auch größter Kunde von Weserport. Das Unternehmen wickelt „die gesamte Hafenlogistik“ für die Bremer Stahlkocher ab, so Reiner Blaschek, Vorstandschef bei Arcelor-Mittal Bremen. Auch für etliche weitere Unternehmen im Massen- und Stückgutbereich ist Weserport tätig. Neben Stahl, Erz und Kohle werden auch Bauteile für Windkraft- und Industrieanlagen sowie Schüttgüter aller Art verladen und gelagert. Seit 2018 ist Weserport zudem geprüfter Entsorgungsfachbetrieb.

Im vergangenen Jahr schlug der Seehafendienstleister nach eigenen Angaben an den vier Terminals insgesamt sieben Millionen Tonnen Seegüter um.