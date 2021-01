Vorfall auf Bremer Friedhof: Unbekannte töten Schwan auf grausame Weise

Bremen Unbekannte haben am vergangenen Wochenende einen Schwan auf grausame Weise auf dem Osterholzer Friedhof in Bremen getötet. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein 51 Jahre alter Friedhofsmitarbeiter meldete der Polizei Bremen am Dienstag einen zerschnittenen toten Schwan auf dem Gelände der Gräberanlage in der Osterholzer Heerstraße. Die Polizei und die Tierschutzbehörde ermitteln jetzt wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz.

Wer ein Wirbeltier tötet, kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden, teilte die Polizei mit. Weiter wurde der Polizei am Mittwoch ein zweiter wohl bereits vor den Weihnachtstagen getöteter Schwan gemeldet, auch hier dauern die Ermittlungen an.

Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer am Wochenende oder vor den Feiertagen auf dem Friedhofsgelände verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten sich zu melden. Laut Internetforen soll eventuell ein Radfahrer die Tat vor wenigen Tagen beobachtet haben, so die Polizei. Dieser und weitere Zeugen wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0421/362-3888.