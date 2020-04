Statex Entwickelt Klebeband: Kupfer-Tape gegen Corona-Viren

Bremen Corona macht Bremer Unternehmen erfinderisch, auch die Firma Statex, die unter dem Vertriebsnamen „Shieldex“ Garne und Textilien für die Medizin- und Hightech-Branche metallisiert. Das neue „Shieldex“-Kupfer-Tape verhindert, dass Corona-Viren auf Türklinken und anderen oft angefassten Gegenständen überleben.

Vier Stunden auf Kupfer

Laut US-Studienergebnissen überlebt das Corona-Virus 72 Stunden auf Kunststoff oder Edelstahl, auf Kupfer nur vier Stunden. Das Kupfer-Tape, ein mit reinem Kupfer veredeltes Polyamid-Vlies mit einer selbstklebenden Folie auf der Rückseite, wirkt schneller. Bei einer Labormessung waren nach einer Stunde 99,98 Prozent der Viren inaktiv. Vermutlich würden auch einige Minuten ausreichen, aber für diesen kurzen Zeitraum liege keine Messung vor, so Robert Erichsen (30), der das 1978 gegründete Familienunternehmen in Horn-Lehe in dritter Generation leitet.

Ein Veredelungsprozess soll hinter der starken Wirkung stecken. Das Kupfer auf dem Vlies erreicht eine siebenmal höhere Freisetzung von Ionen als eine normale Kupferoberfläche. Die Ionenfreisetzung hilft auch gegen Grippe- und Magen-Darm-Viren sowie andere Krankheitserreger. Mittlerweile seien 1,5 Millionen der Kupfer-Tapes für nationale und internationale Interessenten hergestellt worden. Weitere Einsatzbereiche sind Fenstergriffe, Haltestangen, Griffe von Einkaufswagen und andere potenzielle Keimherde.

Bereits im Februar, als sich die Lage in Italien zugespitzt hat, setzte Statex einen Corona-Notplan um. Milan Christiansen (32), bei Statex zuständig für Finanzen und Kaufmännisches, sagt: „Es gab drei Teilbereiche. Wir mussten die Lieferkette sichern und Waren im Lager aufstocken.“ Gerade als Lieferant für die Medizinbranche sei Statex ein systemrelevanter Betrieb.

Schutz für Mitarbeiter

Dazu sei der Besucherschutz gekommen. Kunden und Lieferanten tragen sich in eine Liste ein, sodass mögliche Infektionen zurückverfolgt werden können. Der Vertrieb sei umstrukturiert, Kundentermine und Messen abgesagt worden. Stattdessen bediene man sich der Telekommunikation. Desinfektionsmittel stehen bereit für Besucher und Mitarbeiter, deren Schutz der dritte Teilbereich des Notkonzeptes ist. Diese arbeiten mit hochwertigen Atemschutzmasken. Auf dem Boden helfen Markierungen, den Mindestabstand einzuhalten.

Ein Zweischicht-Betrieb wurde eingeführt, so Christiansen. Mitarbeiter aus der Risikogruppe dürfen bei vollem Gehalt zu Hause zu bleiben. Statex hat 50 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist Spezialist für antivirale, antibakterielle und fungizide Textilien, die etwa in Pflastern und Wundauflagen eingesetzt werden.