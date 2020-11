Streit um Sanierung von Gorch Fock: Landgericht Bremen weist Werft-Forderungen zurück

Wildeshausen/Großenkneten

Sorgloser Umgang mit Corona-Regeln 69 Kita-Kinder in Ahlhorn in Quarantäne – Landrat verärgert

Eine Reinigungskraft hat in einer Kita in Ahlhorn ohne Maske gearbeitet und Kontakt zu vielen Kindern gehabt. Nun wurde sie positiv auf Corona getestet. In Großenkneten gibt es einen weiteren Todesfall nach einer Corona-Infektion.