Stuhr Nach einem schweren Unfall ist die Autobahn 1 bei Stuhr in Richtung Hamburg voll gesperrt. Ein Sattelzug mit Kippauflieger ist gegen 11.40 Uhr zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Bremen-Brinkum in ein Stauende geprallt und hat zwei weitere Lastwagen ineinander geschoben. Der Fahrer hat dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten, teilt die Polizei mit. Bergungsarbeiten und Sperrung werden sich „definitiv“ länger hinziehen. Die Autobahnpolizei Ahlhorn geht davon aus, dass die Vollsperrung frühestens in den Abendstunden aufgehoben werden kann.

Der Fahrer, dessen Identität der Polizei noch nicht zweifelsfrei bekannt ist, war mit seinem Sattelzug auf den stehenden Sattelzug eines 46-jährigen Mannes aus Rumänien aufgefahren. Dieser Sattelzug wurde wiederum auf den Lastwagen samt Anhänger eines 54-jährigen Fahrers aus Polen geschoben.

In Fahrtrichtung Hamburg wurde eine Vollsperrung ab der Anschlussstelle Gr. Mackenstedt eingerichtet und der Verkehr in Richtung B 322 abgeleitet. Auch ein Befahren der Autobahn 1 in Richtung Hamburg über die Autobahn 28 im Autobahndreieck Stuhr war nicht möglich. Hier wurde der Verkehr in Richtung Osnabrück abgeleitet.

Die Bergung- und Rettung des schwer verletzten Mannes gestaltete sich laut Mitteilung der Polizei schwierig, da sich die Fahrerkabine mit dem vor ihm befindlichen Sattelauflieger verkeilte. Er konnte lebensgefährlich verletzt geborgen werden und wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe liegende Klinik gefahren. Der Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.

Der Fahrer des Sattelzugs, der auf den Laster aufgeschoben wurde, erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt und zur weiteren Behandlung in eine umliegende Klinik gefahren. Der Fahrer des Lasters wurde ebenfalls leicht verletzt, lehnte eine intensivere Untersuchung allerdings ab, wie die Polizei weiter mitteilt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 120.000 Euro. Alle Fahrzeuge müssen durch Abschleppunternehmen geborgen werden.