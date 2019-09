Frage: Herr Calic, wie lange dauert es, eine Stadtführung zu konzipieren?

Calic: Etwa ein Jahr. Erst muss man den ganzen Inhalt recherchieren, dann muss ein roter Faden entwickelt werden. Ich muss festlegen, was erzähle ich wo? Dann müssen wir die Bilder besorgen, die bei der Führung gezeigt werden. Am Ende hat das Konzept für eine Führung 40 bis 50 Seiten. Oft dauert es lang, an die Schlüssel für bestimmte Orte zu kommen und auch an die Erlaubnis, diese zu betreten. Da geht es auch um Sicherheitsfragen. Wir sind früher ins Fundament der Bürgermeister-Smidt-Brücke gegangen. Darin ist ein Hohlraum, wo es richtig laut wird, wenn Straßenbahnen darüberfahren. Ein Bombenschlitten ist da, für die Sprengung der Brücke im Kriegsfall. Wir durften dann nicht mehr da rein, weil nach einem Personalwechsel beim Amt für Straßen und Verkehr Bedenken aufkamen.

Frage: Die Texte in den Konzepten sind ausformuliert. Wie eignen sich die Stadtführer diese an?

Calic: Sie sollen den Text nicht auswendig lernen. Jeder soll ihn auf seine Art und Weise und mit seiner Stimme erarbeiten. Es soll aber auch nicht jeder seine eigene Führung machen. Viele brechen den Inhalt runter und schreiben ihn auf Kärtchen. Im Konzept steht mehr als für die Führung notwendig ist. Dazu kommt zusätzliches Material. Die Führungsleiter sollen weiteres Hintergrundwissen haben, um auf Fragen reagieren zu können.

Frage: Wo haben Sie Ihre Quellen?

Calic: Ich recherchiere viel im Staatsarchiv und lege Wert auf historische Korrektheit. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn man über den Marktplatz geht, hört man viel Unsinn. Ein Klassiker ist, der Roland guckt auf den Dom, um dem Bischof zu sagen, er solle in der Kirche bleiben, weil der Marktplatz den Bürgern gehört. Stattdessen wurde der Roland vom Dombaumeister als Märtyrer aufgestellt. Das hängt mit dem Rolandslied zusammen. Darin geht es um einen christlichen Helden, der gegen muslimische Mauren gekämpft hat. In Wirklichkeit ging es um Land. Daraus wurde eine christliche Märtyrergeschichte gemacht. Der Roland guckt außerdem am Dom vorbei zum Ostertor, ursprünglich um die Händler aus Osteuropa zu begrüßen.

Frage: Was macht es besonders schwer, eine Gruppe zu leiten? Man muss ja sicher individuell auf jede Gruppe eingehen?

Calic: Es ist die Kunst, informativ und unterhaltsam zu sein. Nur Daten oder nur Anekdoten machen noch keine Stadtführung. Es melden sich unterschiedlichste Gruppen an, Kegelclubs, Fußballfans, Betriebsausflüge. Es gibt auch von der Uni organisierte Führungen. Da sind mitunter Professoren dabei und die Führung hat einen akademischen Anspruch. Ein Kegelclub ist dagegen eher bodenständig. Die Kollegen, die die Anfragen entgegennehmen, erkundigen sich, um was für eine Gruppe es sich handelt.

Frage: Und wenn man nichts über die Gruppe weiß?

Calic: Dann steht man da. Vor ein paar Jahren stand ich mal um 9 Uhr für eine Führung in der Innenstadt. Keiner war da. Nach zehn Minuten kamen die ersten Leute. Einige waren angetrunken. Die waren erst um 4 Uhr ins Bett gegangen. Ich habe gesagt, wir gehen erst mal alle einen Kaffee trinken und ich erzähle was zur Stadtgeschichte. Wenn in 20 Minuten alle wach sind, gehen wir los. So wurde die Führung noch ganz schön. Gut ist auch, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wen man siezt und wen man duzt. Es gibt Gruppen, die die Distanz beim Siezen unangenehm finden. Mittlerweile habe ich ein gutes Gespür dafür. Beim Duzen gibt es eine intensivere Beziehung. Manchmal gehört das Du zu einer Rolle, etwa beim Nachtwächter.

Frage: Nach wie vielen Führungen ist man groggy?

Calic: Man schafft höchstens drei am Tag.