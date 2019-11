Vegesack In der Nacht zu Sonntag verkündete Satiriker Jan Böhmermann es auf Twitter: Zusammen mit Olli Schulz wird er für eine Sonderfolge ihres Podcasts „Fest & Flauschig“ an die Weser kommen.

Am Samstag, 21. Dezember, soll es soweit sein: Dann nehmen Schulz und Böhmermann ihre Weihnachtszirkus-Sonderfolge im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus in Vegesack auf. Platz ist dort für bis zu 600 Zuschauer.

Vegesack, wir kommen! Der #festundflauschig Weihnachtszirkus, am 21.12.2019 im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus in Bremen-Vegesack. Karten bald! ⚓️ — Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) November 3, 2019

Karten für den Weihnachtszirkus, dessen Einnahmen verschiedenen karikativen Einrichtungen zugute kommen, soll es bald geben. Überschrieben ist der Abend mit „Once Upon a Time in Vegesack“. Jan Böhmermann ist in Vegesack aufgewachsen.