Vegesack Bei einer Auseinandersetzung wurde am Montagabend in Vegesack ein 52 Jahre alter Mann getötet. Die Polizei Bremen nahm die Verdächtigen am Tatort fest, die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand konsumierten der 52-Jährige und fünf weitere Personen im Garten eines Hauses in Vegesack Alkohol. Aus bisher ungeklärten Gründen entwickelte sich eine Auseinandersetzung, bei der der Mann starke Verletzungen erlitt und bewusstlos wurde. Laut Polizei sind die Beteiligten dem Trinkermilieu zuzurechnen.

Die Feuerwehr wurde alarmiert und Rettungssanitäter übernahmen die Reanimationsmaßnahmen, die ohne Erfolg blieben. Einsatzkräfte der Bremer Polizei sicherten den Tatort ab und nahmen vier Männer im Alter von 34, 41, 56 und 61 Jahren sowie eine 59-jährige Frau fest.

Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang durch die Mordkommission dauern an.