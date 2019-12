Vegesack Mehrere Männer schlugen und traten am Samstagabend in Vegesack auf einen Mann ein. Das meldete die Polizei am Montag – und sucht jetzt Zeugen und Täter.

Gegen 22:35 Uhr kam es laut Polizei vor einer Bar auf dem Vegesacker Bahnhofsplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein bislang unbekannter Anrufer meldete den Vorfall. Aufgrund seiner Aussagen und der Sichtung der Videoaufzeichnung aus den Bahnhofskameras geht die Polizei von folgender Situation aus: Mehrere Männer schlugen auf einen anderen Mann ein.

Als dieser zu Boden stürzte, traten und schlugen die Angreifer auf den Liegenden ein. Dabei kam es auch zu gezielten Tritten gegen den Kopf des Mannes. Nach der Tat setzten die Tatverdächtigen den mutmaßlich Verletzten in ein Taxi.

Eine eingeleitete Fahndung nach den Angreifern verlief bislang erfolglos. Auch vom Opfer fehlt noch jede Spur. Der geschlagene Mann soll etwa 40 Jahre alt sein und einen Bart haben. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und hatte dunkles, kurzes Haar, an den Seiten kurz rasiert.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen sowie das Opfer, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/3623888 zu melden.