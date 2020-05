Kultur: Aus der Kaffee-Handelsstadt in die weite digitale Welt

Überseestadt Kaffeegenuss wird heute gern zelebriert, wie Weinfreunde sprechen auch Kaffeeliebhaber über Sorten, Säure und Aromen. Wie aber lässt sich die Kaffeekultur samt Austausch über dieselbe in Corona-Zeiten pflegen? Das Bremer Unternehmen „Aromatico“, das sich auf den Onlinehandel mit Kaffeeprodukten spezialisiert hat, bietet jetzt Kaffeeseminare per Live­stream an.

Aus der traditionsreichen Kaffeehandelsstadt Bremen hinein in die weite Digitalwelt – ein Videokonferenz-Programm mit Chat-Funktion sorgt dafür, dass jeder Teilnehmer zu Hause sitzt und dennoch ein Gemeinschaftserlebnis mit den anderen Teilnehmern und „Aromatico“-Barista Seyit Ali Yagci hat. Der Kaffee-Profi ist sozusagen der Zeremonienmeister in der „Aromatico Digital Coffee School“.

„Jeder Teilnehmer bekommt zuvor ein Kaffee-Probierpaket nach Hause geschickt“, sagt Moritz Puschmann, einer der beiden Geschäftsführer des Unternehmens. Ebenfalls im Paket finden sich Erklärungen, wie Tassen, Kaffeemühle, Wasserkocher und Co. aufgebaut werden sollen. Und Bögen, auf denen die Teilnehmer Aroma, Körper, Säure und Nachgeschmack des Kaffees beurteilen können.

Worauf sie dabei achten müssen, erklärt der Barista während des Livestreams. „Je kürzer die Kontaktzeit mit Wasser, desto feiner muss der Kaffee gemahlen werden – zum Beispiel für die Espressomaschine“, sagt er während des Premieren-Streams am Donnerstag. „Je länger die Kontaktzeit ist, desto grober sollte er gemahlen werden.“ Der Barista nimmt die „Kaffeeschüler“ über die Videokonferenz-App Zoom virtuell an die Hand.

Drei „Lessons“ hat „Aromatico“-Chef Puschmann zunächst einmal angesetzt, die jeweils 45 bis 60 Minuten dauern, um die 30 Euro kosten und samt Paket über die Homepage des Unternehmens gebucht werden können. Am 24. Mai geht‘s um „Cupping“ (Kaffeeprobe), am 7. Juni um die Kunst des Milchaufschäumens („Latte Art“), am 21. Juni um sommerlichen Kaffeegenuss („Cold Brew“).