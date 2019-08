Volles Programm: Festival, Street Food und „Überseetörn“

Es ist einiges los am Wochenende in Bremen: Festival in der temporären Hafenbar „Golden City“ auf dem Lankenauer Höft (Freitag bis Sonntag), Open-Air-Spektakel am Sonnabend mit Bands aus den 90er Jahren und rund 15 000 Zuschauern auf der Bürgerweide (Samstag), „Botanika goes Space (Samstag/Sonntag) und Kindertag im Bürgerpark (Sonntag) mit allein etwa 50 000 Besuchern. In der Überseestadt präsentiert sich der „Überseetörn“. Auf Törns, also Touren unter bestimmten Aspekten durch die Überseestadt, müssen die Besucher diesmal allerdings verzichten. Auch das Kutterpullen fällt mangels Beteiligung aus. Stattdessen wird der „Überseetörn“ als „Urban Markt“, als städtischer Markt, mit Musik, Speisen, Getränken und Kunsthandwerk gestaltet. Der „Überseetörn“ findet am Samstag, 17. August, von 10 bis 24 Uhr rund um den Schuppen Eins und am Europahafen statt. Am Sonntag, 18. August, geht’s von 11 bis 23 Uhr rund. Insgesamt hofft Veranstalter Wolfgang Steinkamp auf rund 10 000 Besucher. Auf dem Parkplatz zwischen Schuppen 1 und Schuppen 3 wartet eine Gastromeile auf die Bummler. Mit dabei: „Street Food“, also zum Teil nicht ganz so übliches Essen, das aus Wagen heraus angeboten wird. Von 10 bis 12 Uhr sind vom Hafenbecken (Europahafen) Hafenrundfahrten möglich. Von 12 bis 18 Uhr startet von dort jede Stunde der Fährverkehr mit der „Stadt Verden“ zum Lankenauer Höft und zurück. BILD: