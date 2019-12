Frage: Sie gehen auf Bühnentour und präsentieren Ihr Programm „Wer bremst, verliert“. Das klingt rasant und etwas waghalsig...

Petridou: Der Titel ist mein Lebensmotto. Vor zehn Jahren bin ich von heute auf morgen ins Fernsehgeschäft gestolpert, als ich 30 Jahre alt war. Dass es dazu kam, war reiner Zufall. Davon erzähle ich und berichte, was mir im Laufe der Jahre hinter den Kulissen so passiert ist. Aber das ist nicht alles – ich bin ja nicht nur Moderatorin, sondern nach wie vor in einem Autohaus tätig. Der Spagat zwischen meinem normalen Leben als Autoverkäuferin und der Glamourwelt beim Fernsehen ist mein Programm.

Zur Person Panagiota Petridou unter anderem bekannt als Moderatorin der TV-Dokusoap „Biete Rostlaube, suche Traumauto“, wurde als Tochter griechischer Einwanderer in Solingen geboren, wo die 40-Jährige noch heute lebt. Ihre Geburtsstadt ehrte sie mit dem Titel Solingen-Botschafterin 2019 – nicht zuletzt wegen ihrer Aufstiegsgeschichte. Die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau arbeitete als Verkäuferin in einem Autohaus, als 2010 ihr Moderationstalent entdeckt wurde. Heute übt sie beide Tätigkeiten aus. Am Mittwoch, 22. April 2020, um 19.30 Uhr gastiert sie zum ersten Mal mit ihrem Programm „Wer bremst, verliert“ im Bremer „Fritz“ am Herdentorsteinweg 39.

Frage: Reicht der Verdienst beim Fernsehen nicht aus?

Petridou: Geld ist nicht alles. Ich verkaufe Autos, weil mir der Job Spaß macht. Ich habe das immer als eine Leidenschaft empfunden und weniger als eine Arbeit. Warum sollte ich das aufgeben? Für mich ist klar: Solange es zeitlich passt, werde ich das auch weiterhin tun. Denn es erdet mich auch, einen ganz normalen Beruf auszuüben.

Frage: Woher haben Sie diese Affinität für Karossen und Motoren?

Petridou: Ehrlicherweise muss ich zugegeben, dass es keine echte Affinität ist. Mich hat eine Wette dazu gebracht, Autos zu verkaufen.

Frage: Haben Sie gewonnen oder verloren?

Petridou: Mein damaliger Freund hat einen Job gesucht und da gab es diese Anzeige im Internet. Gesucht wurden außergewöhnliche Autoverkäufer. Ich fühlte mich angesprochen und fand, die suchen eindeutig mich. Doch mein damaliger Freund sah das anders. Er meinte: „Du bist eine Frau, du hast doch gar keine Ahnung von Autos.“ Ich habe dagegen gehalten und den Job bekommen. So wurden Autos ein Teil meines Lebens.

Frage: Wer kommt noch ins Autohaus, um die neuen Modelle anzuschauen, wollen nicht alle Sie sehen?

Petridou: Es ist tatsächlich so, dass Leute vorbeikommen und mal gucken wollen, ob da wirklich die Panagiota sitzt. Das ist so ein bisschen wie im Zoo – gucken erlaubt, aber bitte nicht füttern. Mittlerweile habe ich ein Büro und sitze nicht mehr im Verkaufsraum. Dass Kunden nach einem Autogramm fragen oder gern ein Foto mit mir machen möchten, passiert aber schon häufig.

Frage: Sie sind ja auch recht umtriebig. 2018 erschien Ihr Buch „Das Scheiße-Gold-Prinzip: Wie du alles erreichen kannst“ und nun gehen Sie mit dem markigen Statement „Aufgeben kannst du bei der Post“ auf die Bühne. Sind das nur coole Sprüche?

Petridou: Es fasst meine Lebensphilosophie ganz gut zusammen und die habe ich nicht ohne Grund. Ich bin Einwandererkind; meine Eltern sind in den 70er Jahren aus einem Dorf in Griechenland mit nur einem Koffer nach Deutschland gekommen. Sie haben viel gearbeitet und hatten nicht immer die Zeit, sich ausgiebig mit mir zu beschäftigen. Als Kind war ich oft auf mich gestellt, dabei war es nicht immer ganz einfach für mich. Ich lebte in zwei Kulturen.