Ahoi: Ostern voraus – auch auf Kutter „Astarte“

Pünktlich zum Osterfest hat sich in Bremerhaven der 118 Jahre alte Finkenwerder Kutter „Astarte“ ordentlich herausgeputzt. Das Flaggschiff der Schiffergilde mit dem Fischereizeichen „HF 244“ liegt im Neuen Hafen, gegenüber vom Klimahaus. Der schwimmende Botschafter der Seestadt Bremerhaven ist in einem hervorragenden Erhaltungszustand und trotz seines hohen Alters voll funktionsfähig. Normalerweise startet die „Astarte“ im Jahr mehrfach zu Reisen in die Nord- und Ostsee. Wegen der Beschränkungen in der Corona-Krise kann das Schiff gegenwärtig nicht ablegen. So haben die Eigner die Zeit genutzt und ihre „Astarte“ auf Vordermann gebracht.BILD: