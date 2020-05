Segeltörn Auf Alexander Von Humboldt Ii: Deutschland-Touren auf „Alex II“

Bremerhaven Nach dem Werftaufenthalt in Holland wollte man an Bord der „Alexander von Humboldt II“ eigentlich sofort Segel setzen, gebuchte Gäste an Bord nehmen und Bremerhaven das grün-weiße Heck zukehren. Doch daraus wird nun nichts, denn die internationale Corona-Krise holt auch die „Alex II“ ein. Touren in ausländischen Gewässern sind nicht möglich. Was tun? Der Plan klingt einfach und dürfte heimische Segelfreunde durchaus interessieren: Statt in die Ferne zu reisen, strebt die Deutsche Stiftung Sail Training (DSST) Fahrten in deutschen Gewässern an.

Seit einigen Tagen schon liegt der Großsegler im Fischereihafen. Die Zwangspause wird für Wartungsarbeiten genutzt. So stiegen am vergangenen Sonnabend Segelexperten hinauf in luftige Höhen, um das eine oder andere zu warten und instandzusetzen. Auch unter Deck tut sich einiges.

Doch Geld verdienen lässt sich in einer solchen Zwangspause natürlich nicht. Im Gegenteil: Der DSST fehlen wichtige Einnahmen – zum Beispiel aus dem Hamburger Hafengeburtstag. Der wurde bekanntlich ebenso abgesagt, wie die „Sail 2020“ in Bremerhaven.

Unter diesen Stornierungen leidet übrigens nicht nur die „Alexander von Humboldt II“. Weltweit haben renommierte Windjammer damit schwer zu kämpfen, denn viele finanzieren sich aus den Besuchen maritimer Großveranstaltungen – vornehmlich in Europa.

Die Freunde der „Alexander von Humboldt II“ wissen meist von der gegenwärtig noch stabilen Situation „ihres“ Schiffes. Viele haben ihre gebuchten Reisen einfach auf 2021 verschoben, wollen ihr Geld gar nicht zurückerhalten. DSST und Crew arbeiten an Alternativen. Segeln in Deutschland – warum nicht. Scheint eine gute Idee zu sein.