Bremerhaven Bremerhaven setzt auch in Zukunft auf die Marke Fisch. Dabei spielt in zunehmendem Maße aber auch die Entwicklung von Gewerbegebieten im und um den Fischereihafen herum eine wesentliche Rolle. Dort lassen sich Branchen nieder, die nicht zwangsläufig etwas mit der Nahrungsmittelindustrie zu tun haben.

Beim 5. Fischforum in Bremerhaven sagte die FBG-Geschäftsführerin Petra Neykov: „Im südlichen Fischereihafen entwickeln wir gerade neue Flächen, die gezielt auf kleine und mittlere Unternehmen zugeschnitten sind, bei Bedarf aber auch größeren Ansiedlungen dienen können.“ Zudem, so Neykov, entwickele sich das Hafengebiet in seinem nördlichen Bereich und entlang der Grenze zu Geestemünde zu einem neuen Bremerhavener Stadtteil mit einer attraktiven Mischung aus Wohnen, Erlebnis, Wissenschaft und Gewerbe.

Im weiteren Verlauf der Fachveranstaltung hörten die Teilnehmer Einschätzungen und Zukunftsprognosen namhafter Experten. So zeigte sich Dr. Gerd Kraus, Leiter des Thünen-Instituts für Seefischerei in Bremerhaven, davon überzeugt, dass es bedingt durch den Klimawandel und die Erwärmung der Meere in 20 bis 30 Jahren Arten wie Thunfisch in der Nordsee geben werde. Kaltwasserfische wanderten ab.