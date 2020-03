Abgase: Schiffe halten Werte ein

Bremerhaven Die Bremerhaven und Bremen anfahrenden Schiffe halten sich in aller Regel an die Luftreinhaltevorschriften. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der im Jahr 2019 von Bremenports erhobenen Daten. Am Nord-ende des Containerterminals Bremerhaven hatte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) mit Unterstützung von Bremenports im Juli 2017 eine Luftmessstation installiert. Das Ergebnis dieser Messung wird genutzt, um Verstöße gegen den Einsatz von schwefelarmen Schiffskraftstoffen nachzuweisen. Diese werden dann verfolgt.

Im Jahr 2019 wurden an der BSH-Schiffsabgasmessstation in Bremerhaven 3697 Abgasfahnen analysiert. Dabei wurde bei neun Abgasfahnen ein verdächtig hoher Schwefelanteil gemessen. Mit dem Messgerät können unter anderem die Konzentrationen von Schwefeldioxid und Kohlendioxid bestimmt werden.