Bremerhaven Premiere: Bremerhaven freut sich auf die erste Fairtrade-Woche, die vom 20. bis zum 25. August mitten in der City stattfindet. Getragen wird dieses ungewöhnliche Angebot von einem breit aufgestellten Fairtrade-Bündnis, das gemeinsam ein Programm entwarf, das sich schon auf dem Papier sehen lassen kann.

Mittelpunkt ist der Pop-up-Store an der Bürgermeister-Smidt-Straße 75. Das Ladenlokal wurde eigens angemietet, ist montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr und am Sonnabend noch einmal von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Zu sehen ist dort unter anderem ein fair produziertes Bambusfahrrad aus Ghana.

Neben einer Weinverköstigung, einem Kaffee-Tasting und einem fairen Menü – zubereitet unter der Mitwirkung des Atlantic Hotels Sail City und Yummy Organics in der Frosta Kochschule des Klimahauses – gibt es auch noch eine Modenschau. Die wird am Sonnabend, 25. August, in der Innenstadt gezeigt.

„Für das Menü habe ich mal auf den Speiseplan geschaut – und freue mich jetzt schon darauf. Wirklich lecker“, verriet am Freitag im Weltladen Michael Labetzke von Bündnis 90/Die Grünen. Auch sie haben sich dem Fairtrade-Bündnis angeschlossen.

Besonders freuen sich die Gastgeber auf die Mitwirkung der Sophie-Scholl-Schule. Das ist Bremerhavens erste Fairtrade-Schule, die die Veranstaltungswoche maßgeblich begleiten wird. Schirmherrin ist die grüne Bundestagsabgeordnete Dr. Kirsten Kappert-Gonther.