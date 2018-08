Bremerhaven In einem Ladenlokal an der „Bürger 75“ dreht sich in dieser Woche alles um fair gehandelte Produkte. Dabei wollen die Mitglieder des Aktionsbündnisses Fairtrade nicht nur Infos weitergeben, Besucher dürfen auch probieren.

So hat sich einer der größten Bioweinhändler angekündigt, der einige Kostproben dabei hat. Darüber hinaus wird in der Frosta-Kochschule des Klimahauses gekocht.

Michael Labetzke, der Mitglied im Aktionsbündnis ist, sich aber auch bei den Grünen engagiert, eröffnete die Fairtrade-Woche am vergangenen Montagnachmittag. „Wir haben uns als persönliche Herausforderung zum Ziel gesetzt, dass wir gerne eine Bremerhavener Partnerschaft mit einem der vielen Fairtrade-Projekte eingehen würden“, unterstrich Labetzke. Man sei guter Dinge, während der Aktionswoche im Ladenlokal an der „Bürger ein echtes Fairtrade-Leuchtfeuer entzünden zu können. Geöffnet ist montags bis freitags von 15 bis 18 und sonnabends von 10 bis 15 Uhr.

Mehr Infos unter www.fairtrade-aktionswoche-bremerhaven.de