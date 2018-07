Bremerhaven Alte Kästen aus der Gründerzeit gibt es nicht nur im Bremerhavener Stadtteil Lehe. Auch in Mitte oder Geestemünde stehen von diesen Blocks noch ziemlich viele an den Straßen und ihre Zukunft ist durchaus ungewiss. Nach und nach aber wandelt sich das Altbau-Gesicht der Seestadt. Investoren nehmen eine Menge Geld in die Hand und schon strahlen ehemalige Bruchbuden wie echte Schmuckstücke – so, als hätten sie niemals anders ausgesehen.

Gleich mehrere Beispiele für gelungene Altbausanierungen findet man bei einem Spaziergang durch Bremerhavens „Alte Bürger“. So lange ist es noch nicht her, dass sich nach Einbruch der Dunkelheit kaum jemand freiwillig in diese Gegend traute. Inzwischen leben dort viele Menschen multikulturell in einem ausgezeichnet funktionierenden Szenequartier – auch Dank des Quartiermeisters Jens Rilke. Er hat sich dafür eingesetzt, dass heruntergekommene Altbauten heute in neuem Glanz erstrahlen.

Ganz ähnlich ist die Lage auch im Leher Goethequartier. Hier gibt es jedoch noch eine Menge mehr zu tun, als in der „Alten Bürger“. Manche Investoren schreckt das nicht. Sie kaufen einen nach dem anderen Altbau und hauchen denen neues Leben ein. Wie groß der Bedarf ist, zeigt sich immer schnell: die meisten Wohnungen lassen sich in Kürze vermieten.