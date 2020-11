Arbeiten: „Glaswürfel“ glänzt bald wieder

Bremerhaven Die „Halle X“ ist vor allem älteren Bremerhavenern vertraut. Über Jahrzehnte fanden unter ihrem Dach die größten deutschen Frischfischauktionen statt. Das langgestreckte Gebäude liegt parallel zum Hafenbecken und war somit ideal geeignet zum Anlanden der Fänge.

Das ist die „Halle VI“

Wenigen bekannt sein dürfte hingegen die „Halle VI“. Dabei gehen dort mehr Menschen ein und aus, als früher in der berühmten „Halle X“. Anzutreffen sind in den Gebäuden gegenüber von „Natusch“ mehrere Fischimbiss-Betriebe. Einige haben Kultstatus. Im Moment ist es dort etwas ungemütlicher. Das zwischen 1914 und 1918 errichtete Gebäude wird nämlich saniert. Das ist in Corona-Zeiten gar nicht so schlimm, denn die Gastronomie musste ja ohnehin schließen.

Aber auch ohne Corona hätte die Fischereihafen-Betriebsgesellschaft Bremerhaven (FBG) den Sanierungsauftrag vergeben. „Die Hallen sind nicht nur wegen ihrer wirtschaftshistorischen Bedeutung für uns wichtig, sondern auch, weil sie nach wie vor Ort für vielfältige unternehmerische Aktivitäten von der Fischverarbeitung bis zum Kulturbetrieb sind“, erläuterte FBG-Geschäftsführerin Petra Neykov.

Mit ihren bis zu vier Metern auskragenden Vordächern prägen die alten Packhallen das vor allem für Touristen beeindruckende historische Bild des Fischereihafens. Noch größer aber ist die wirtschaftliche Bedeutung dieser Hallen.

Idealer Standort

„Sie sind der ideale Standort für kleine und mittlere Betriebe“, unterstrich Neykov. „Solche Flächen sind in modernen Gewerbe- und Industriegebieten kaum noch zu finden – und wenn, dann zu Preisen, die gerade für kleinere Unternehmen kaum zu bezahlen sind.“

Gegenwärtig kümmert sich die FBG aber nicht nur um historische Bausubstanz im Fischereihafen. Auf Vordermann gebracht wird im Moment auch die charakteristische Glasfassade des früheren Gründer- und Biotechnologiezentrums Bio Nord am Schaufenster. Das Gebäude ist komplett vermietet.