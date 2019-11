Bremerhaven Kurze und unproblematische Revierfahrten auf der Weser, ein professioneller Service an Land und schöne Ausflugsmöglichkeiten für die Gäste – als Kreuzfahrthafen hat die Seestadt auch bei den großen Reiseanbietern kräftig punkten können. Während Costa in der kommenden Saison ein noch größeres Schiff nach Bremerhaven schicken wird, reduziert TUI die Anläufe ihrer Mein-Schiff-Flotte. 2021 aber sollen es dem Vernehmen nach dann wieder mehr werden.

Zu den Stammkunden am Columbus Cruise Terminal zählt der Bonner Reiseveranstalter Phoenix. Mit der „Amera“ hat er dieses Jahr ein umgebautes und frisch renoviertes Schiff in Betrieb genommen, das auch 2020 an die Weser kommt. Phoenix will die Zahl der Abfahrten noch ausweiten.

Wer schon einmal Kreuzfahrtluft schnuppern möchte, kann während der Liegezeiten manche der schwimmenden Hotels besichtigen. Mehrere Reedereien bieten das an. Allerdings sind solche Stippvisiten an Bord kostenpflichtig.

Trans Ocean-Kreuzfahrten lädt an Bord der „Astor“ (27. Mai) sowie an Bord der „Vasco da Gama“ (24. Mai, 17. Juni, 23. Juli) ein. Im Preis von 35 Euro sind Essen und Getränke enthalten. Anmeldungen: groups@transocean.de