Bremerhaven Knapp drei Tage haben Tourismus-Experten von der spanischen Ferieninsel Mallorca, aus Griechenland, Italien, Portugal, England, Lettland, Ungarn und Zypern Bremerhaven kennengelernt und sich von zwei engagierten Fachfrauen zeigen lassen, was man in der Seestadt unter einer nachhaltigen touristischen Weiterentwicklung versteht.

Bremerhaven nimmt, wie berichtet, seit 2018 an dem Projekt Desti-Smart teil. Es entwickelt Strategien für eine etwas andere Art der Mobilität am Urlaubsort unter Einbindung einer höchstmöglichen Barrierefreiheit. Dabei spielt der Klimaschutz eine wesentliche Rolle, denn neuartige Technologien wie zum Beispiel der Einsatz von Hybridfahrzeugenspielen bei neuen Überlegungen eine wesentliche Rolle.

Franziska Stenzel von der Erlebnis Bremerhaven und Stadtmarketing-Managerin Nicole Halves-Volmer könnten sich zum Beispiel ein Shuttle-Fahrzeug mit Hybridantrieb vorstellen, das das Columbus Cruise Center mit den Havenwelten und dem Fischereihafen verbindet.

Die Abordnungen der neun Länder treffen sich nun in regelmäßigen Abständen und stellen vor, wie weit sie mit ihren Bemühungen sind. Bei ihrem ersten Besuch in Bremerhaven zeigten sich die Mitglieder des EU-Projektes von der internationalen Atmosphäre in der Seestadt beeindruckt. Tourismus-Chef Raymond Kiesbye hatte die Gäste begrüßt und ihnen einen ersten maritimen Einblick ermöglicht.