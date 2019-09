Bremerhaven /Berlin Die Bremerhavener Klimaforscherin Antje Boetius (52) wird am 2. Oktober im Berliner Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Mit ihrer Forschung bringe sie sich nicht nur in viele hochrangige Gremien ein, sondern mache die neuesten Erkenntnisse der Ozeanologie auch einem breiten Publikum zugänglich, teilte das Bundespräsidialamt am Montag in Berlin mit. Die Meeresbiologin ist Professorin an der Universität Bremen und leitet seit November 2017 das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.

Steinmeier zeichnet einen Tag vor dem „Tag der deutschen Einheit“ und zum 30. Jahrestag des Mauerfalls insgesamt 12 Frauen und 13 Männer aus. „Es sind Menschen, die mit Tatkraft und Mut unsere Gesellschaft und unsere Zukunft gestalten und dabei auch Grenzen überwinden“, schrieb das Bundespräsidialamt. Sie seien Akteure der Friedlichen Revolution und besonders engagierte Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft.

Neben Wissenschaftlerinnen und Forschern erhalten die Auszeichnung die Musiker Stephan Krawczyk und Udo Lindenberg, die Lyrikerin Elke Erb, der DDR-Umweltaktivist Carlo Jordan sowie der DDR-Fotograf und Filmer Aram Radomski. Außerdem bekommen die DDR-Bürgerrechtler Eva und Jens Reich, Rita Sélitrenny, Wolfram Tschiche, Kathrin Mahler Walther und Barbara Sengewald das Bundesverdienstkreuz. Seit der Stiftung durch Bundespräsident Theodor Heuss 1951 wurde der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland fast 259.000 Mal verliehen