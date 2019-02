Bremerhaven /Blexen Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) weiß, was die Leute von ihm erwarten. „Guten Morgen“, ruft das Stadtoberhaupt am Dienstagmorgen den Passagieren zu, die am Fähranleger der Seestadt aus Blexen kommend von der „Bremerhaven“ steigen. Einige reagieren darauf gar nicht, andere grüßen freundlich zurück.

„Kommt ja auch nicht jeden Morgen vor, dass der Oberbürgermeister selbst unsere Passagiere willkommen heißt“, meint Robert Haase, Geschäftsführer der Weserfähre GmbH. Natürlich weiß Haase, warum Grantz gekommen ist – im Interesse der Umwelt nämlich.

Oberbürgermeister und Geschäftsführer wollen dabei sein, wenn zum ersten Mal der neue, umweltfreundliche Treibstoff GTL in die Tanks des Fährschiffs „Nordenham“ gefüllt wird. Ab Herbst soll auch das zweite Schiff, die „Bremerhaven“, damit betrieben werden. „Und auch über das Ausflugsschiff ,Geestemünde’ machen wir uns im Moment Gedanken“, ließ Grantz durchblicken.