Bremerhaven /Blexen Der Zwischenfall am Anleger der Weserfähre in Bremerhaven ist auf ein gebrochenes Drahtseil zurückzuführen. Das hat am Sonnabendmorgen der Geschäftsführer der Weserfähre GmbH, Robert Haase, bestätigt.

Weil das Seil nicht hielt, blieb der Brückenauflieger mit einer Seite auf dem Fährschiff liegen, das aus Blexen kam und in Bremerhaven festmachen wollte. In der vergangenen Nacht wurde die Brücke bereits wieder justiert.

Am Samstagvormittag verrichteten Fachleute restliche Arbeiten. Haase sagte, wenn alles gut laufe, könne der Fährbetrieb möglicherweise noch an diesem Sonnabend wieder aufgenommen werden. Gegenwärtig verkehren Busse zwischen Bremerhaven und Blexen.