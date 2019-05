Bremerhaven /Bremen In Bremerhaven können nun die Planungen für die Zukunft des maroden Großseglers „Seute Deern“ beginnen. Der Bremer Senat hat am Dienstag „grünes Licht“ für die Kofinanzierung gegeben und einen Landesanteil von 466 000 Euro zur Verfügung gestellt. Der Bund beteiligt sich an den Planungskosten, wie berichtet, mit 700 000 Euro, während die Stadt 234 000 Euro bezahlt.

Damit ist, wie berichtet, klar, dass das Bremerhavener Wahrzeichen aller Wahrscheinlichkeit nach gerettet werden kann – trotz eines Feuers, das vor einigen Monaten erhebliche Schäden im Schiffsinneren und an der hölzernen Außenhaut anrichtete.

Diskutiert werden unter Fachleuten drei Varianten: Das Schiff schwimmfähig erhalten, die „Seute Deern“ trockenlegen und in einem „Kiesbett“ weiter ausstellen, oder einen Neubau, der wesentliche Details des fast 100 Jahre alten Frachtseglers erhalten würde. Parallel dazu sollen auch der Alte Hafen und die anderen Museumsschiffe „attraktiviert“ werden. Doch das kostet alles noch einmal viel Geld.

Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) begrüßte am Dienstag die Entscheidung des Senats. Grantz setzt sich schon länger aktiv für eine Sanierung der alten „Seute Deern“ ein.