Bremerhaven Der Klärungsbedarf scheint enorm zu sein. Zunächst fragt man sich in Bremerhaven, wie an Bord der gesunkenen „Seute Deern“ bis zu sechs Lenzpumpen ausfallen konnten. So soll es am späten Freitagabend gewesen sein. Alle Beteiligten, allen voran die Fachleute des Deutschen Schifffahrtsmuseums, wussten, dass Bremerhavens Wahrzeichen ohne Pumpenleistung nicht dauerhaft über Wasser gehalten werden konnte. Zu porös ist der marode Rumpf, durch den immer größere Mengen Wasser eindrangen.

Noch am Freitagabend erklärten die ersten Zeugen vor Ort, die wegen der Schräglage des Schiffes sofort Feuerwehr und Polizei rufen ließen, dass ihnen schon bei Tageslicht aufgefallen sei, dass etwas mit den Pumpen nicht stimme. „Da fragen wir uns natürlich, warum das nicht auch die verantwortlichen Mitarbeiter des Schifffahrtsmuseums mitbekommen und Initiativen ergriffen haben“, sagte ein anderer Mann.

Im Mittelpunkt aller weiteren Überlegungen steht aber die Frage, ob das auf dem Grund des Hafenbeckens liegende Schiff geborgen werden kann, ob Europas letzter Holzsegler überhaupt noch so stabil ist, dass er Bewegungen mit schwerem Gerät von außen aushalten würde. Immerhin sind bereits Außenplanken gebrochen.

Noch in der Nacht zu Sonnabend hatte das Deutsche Schifffahrtsmuseum Gutachter beauftragt, Überlegungen zur Bergung der „Seute Deern“ anzustellen. Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) erwartet, dass bis diesen Dienstag entsprechende Eilmaßnahmen vorgestellt werden.

Derweil sind in Bremerhaven viele Menschen tief bestürzt über den neuerlichen Schaden, der das Schiff betrifft. Viele haben im bekannten Restaurant der „Seute Deern“ geheiratet, ihr bestandenes Abitur gefeiert oder sich zu anderen Familienfeiern getroffen. Einher geht das mit unverhohlener Kritik an den Verantwortlichen, die „Seute Deern“ nicht schon viel früher repariert zu haben.