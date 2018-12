CDU will Vaiou in Stadthalle lassen

Bremerhaven Die gute Nachricht aus Bremerhaven erreichte den Betreiber des „Olympischen Feuers“ am Montag während eines Kurzbesuches in der griechischen Hauptstadt Athen. Bei ihren Bemühungen um einen größeren Veranstaltungsort für die Oster- und Nikolausessen, zu denen seit Jahren immer mehr hilfsbedürftige Menschen kommen, werden Gastwirt Alexis Vaiou und der Leiter der Bremerhavener Tafel, Manfred Jabs, nun von der CDU-Stadtverordnetenfraktion unterstützt.

Deren Vorsitzender, Thorsten Raschen, schrieb am Montag in einer Pressemitteilung, die CDU halte die Idee, in die Stadthalle auszuweichen, weil die Theo schon länger aus allen Nähten platze, für richtig. „In der Stadthalle lassen sich auch die angebotenen Serviceleistungen besser integrieren“, so der CDU-Politiker. Raschen forderte umgehende Gespräche mit den Verantwortlichen der Stadthalle, um die Umsetzung möglichst unbürokratisch umzusetzen.