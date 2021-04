Corona: Ausgangssperre gilt ab sofort

Bremerhaven Das gerade auf den Weg gebrachte, novellierte Infektionsschutzgesetz hat auch für Bremerhaven deutlich spürbare Folgen: Ab sofort gilt in der Seestadt wieder eine nächtliche Ausgangssperre – von 22 Uhr abends bis 5 Uhr am nächsten Morgen. Zurückgenommen werden kann diese Anordnung offenbar erst, wenn in der Seestadt der Inzidenzwert wieder für mehrere Tage auf unter 100 sackt. Doch davon ist Bremerhaven weit entfernt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag der Inzidenzwert für die Seestadt am Freitag bei 145,2.

Möglich werden sollen nach Angaben des Magistrats wieder Zoobesuche. Näheres dazu wird noch mitgeteilt. Voraussetzung dafür ist unter anderem ein negatives Testergebnis. Im Blick haben muss Bremerhaven derweil auch den Präsenzunterricht an den Schulen. Ab einer Inzidenz von 165 wäre der nicht mehr erlaubt. Deswegen müssen in Bremen die Schulen wieder schließen.

Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 150 ist das sogenannte Terminshopping möglich – mit negativem Coronatest.

Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) hat die nun einheitlichen Regelungen des Bundes ausdrücklich begrüßt.