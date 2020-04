Corona-Folgen: Wie tief ist Delle für den Hafen?

Bremerhaven Auch wenn dieser Tage die weltgrößten Containerschiffe an der Stromkaje festgemacht haben, ist das noch kein Indiz dafür, dass die bremischen Häfen mit einem „blauen Auge“ die Corona-Krise überstehen. Für den Monat April erwartet Terminalbetreiber Eurogate nach eigenen Angaben einen leichten Umschlagrückgang, im Mai, wegen der Folgewirkung, könnte das Minus noch etwas deutlicher ausfallen.

Doch es gibt auch Meldungen, die Mut machen. Und die kommen ausgerechnet aus Asien, genauer gesagt, aus China. Dort nämlich ist die Wirtschaft wieder angesprungen. Das wiederum wirkt sich positiv auf die Containerschifffahrt aus. Gab es wegen der Corona-Folgen bislang sinkende Frachtraten, so steigen sie in mehreren namhaften Häfen Chinas wieder an.

In die Verkehrswege von und nach China eingebunden ist auch Bremerhaven. Daher hoffen die Hafenexperten in der Seestadt, dass die „Corona-Delle“ am Ende nicht ganz so tief ausfällt.