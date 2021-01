Corona: Impfung: Grantz stellt Bedingungen

Bremerhaven Dürfen sich alte Menschen aus der Umgebung Bremerhavens im Impzentrum Stadthalle ihren „Pieks“ abholen? Dabei geht es um Senioren, die nicht in einem Alten- und Pflegeheim leben und die nicht ins Impfzentrum Cuxhaven fahren können.

Dazu erklärte Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz, dass ein solcher „Transfer“ über die Landesgrenze von Niedersachsen nach Bremen bislang nicht vorgesehen sei. „Aus menschlicher Sicht kann ich gut nachvollziehen, dass es schwierig ist, ein gut funktionierendes Impfzentrum fast vor der Haustür zu haben, es aber nicht nutzen zu können“, so Grantz.

Sollte es dazu Gespräche geben, so der OB, erwarte er, dass Bremerhaven einbezogen werde. Er sei bereit, die genannte Gruppe in Bremerhaven impfen zu lassen, wenn Niedersachsen Impfdosen zur Verfügung stelle und sich an den Kosten des Impfzentrums beteilige.