Corona-Krise In Bremerhaven: Auf Sex-Meile gehen die Lichter aus

Bremerhaven Ganz gleich, ob Automatensäle, Glückspielcasinos oder Bordellbetriebe – wegen der Corona-Krise schließen in Bremerhaven nun auch alle Amüsierbetriebe. Bis zuletzt hatte sich hier tatsächlich noch „öffentliches Leben“ abgespielt. Mehrere Bürger reagierten darauf in Stellungnahmen. Sie kritisieren, dass diese Verfügung nicht schon viel früher erlassen wurde.

Derweil war der Kundenzulauf in der Bremerhavener Innenstadt am Dienstag merklich geringer als sonst um die vergleichbare Zeit. Die meisten Geschäfte waren zwar noch geöffnet, doch die Nachfrage schien eher verhalten zu sein. Im Columbus-Center schloss das Fischrestaurant Nordsee die beiden Restaurants. Nur die Snack-Abteilung mit Fischbrötchen und anderen kleineren Artikeln zum Mitnehmen war noch besetzt.

In Bremerhaven gibt es zwölf bestätigte Coronainfektionen und vier begründete Verdachtsfälle. Das teilte am Dienstagabend das Gesundheitsressort in Bremen mit.