Corona-Krise: Mehr Kunden auf Bremerhavener Wochenmärkten

Bremerhaven Selten war der Mittwoch-Wochenmarkt in Geestemünde so gut besucht. „Viele Kunden ziehen es im Moment offenbar vor, frische Ware unter freiem Himmel zu kaufen, anstatt in einen Supermarkt zu gehen. Bei uns ist deutlich mehr Nachfrage“, bestätigte Olaf Dietzel, Obst- und Gemüsehändler aus Lehe.

Auch wenn die Umsätze auf den Wochenmärkten wegen der Corona-Krise in den kommenden Monaten möglicherweise zunehmen, für seinen Laden an der Rickmersstraße sieht die Zukunft nach Ansicht Dietzels alles andere als rosig aus. „Wir haben jetzt schon einen Umsatzrückgang von 60 bis 70 Prozent, weil Schulen, Kindertagesstätten und Restaurants entweder ganz wegfallen oder weniger Ware bestellen. Das dürfte nur ganz schwer zu kompensieren sein“, befürchtet Dietzel, der schon seit Jahren Daueranbieter auf dem Geestemünder Wochenmarkt ist und über einen großen Stamm treuer Kunden verfügt.

„Gegenwärtig denken wir darüber nach, ob wir versuchsweise auch einmal die Märkte in Wulsdorf oder Mitte ausprobieren. Da ist noch Platz. Die Chance, auf weitere Einnahmequellen sollte man eventuell nutzen, doch eine Entscheidung ist noch nicht gefallen“, sagte Dietzel am Mittwoch in einem Gespräch mit der Nordwest-Zeitung.

Ausdehnen will der Obst- und Gemüsehändler jetzt auch seinen Service. „Menschen, die in Corona-Zeiten nicht ihr Haus verlassen möchten – da denken wir vor allem an Senioren – bieten wir an, bestellte Waren an die Haustüren zu liefern. Wir haben drei Fahrzeuge, genug Fahrer. Warum also sollte man diesen Weg nicht beschreiten“, so Dietzel. Deswegen hat er nach Geschäftsschluss einen Anrufbeantworter geschaltet. Der „Kollege“ nimmt auch nach Dienst noch Bestellungen entgegen.

Ansonsten halten sich die Besucher des Wochenmarktes offenbar an Corona-Schutzempfehlungen. Vor dem Fleischstand Wiese standen die Kunden mit einem bis zwei Meter Abstand in der Warteschlange.