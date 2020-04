Corona-Krise: Sanfter Start ins Geschäftsleben

Bremerhaven Die Filiale der Douglas-Parfümerie-Kette in der Oberen Bürger blieb am Montag noch geschlossen. Auch Karstadt, H&M oder Steffen, allesamt große Häuser, öffneten nicht. Dafür regte sich aber in den kleineren und mittelgroßen Geschäften einiges. Die Kunden kamen, wenn auch nicht gleich in Scharen.

Um den behördlichen Anordnungen in der Corona-Krise Folge zu leisten, empfingen mehrere Läden ihre Kunden mit einem Schuss Desinfektionsmittel für die Hände und einer unmissverständlichen Erklärung: Nicht mehr als sieben Personen auf einmal ins Geschäft. Andere erlaubten bis zu acht Besucher. Überprüft wird das vielfach von Ordnungskräften. Aber auch das Bürger- und Ordnungsamt ist unterwegs.

Derweil halten sich die meisten Kunden an das, was ohnehin schon seit Wochen gilt: zwei Meter Sicherheitsabstand. Nicht immer funktioniert das auf Rolltreppen und auf der Glasbrücke zwischen dem geöffneten Outlet-Center und dem Columbus-Center.