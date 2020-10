Corona: Schutzmasken auch auf Wochenmärkten

Bremerhaven Weil in Bremerhaven der Inzidenzwert inzwischen bei 38,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen liegt und die Schwelle von 35 damit überschritten wird, hat die Stadtgemeinde Bremerhaven eine Allgemeinverfügung zur weiteren Eindämmung der Pandemie erlassen. Sie gilt von diesem Dienstag an.

Erlaubt sind damit ab sofort nur noch Privatfeiern in öffentlichen Räumen bis höchstens 25 Personen. An Privatfeiern in häuslicher Umgebung dürfen nur noch 15 Gäste teilnehmen. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen oder im Freien sind mit bis zu 150 Personen erlaubt.

Außerdem gilt auf Wochenmärkten jetzt das, was in Niedersachsen schon seit Monaten vorgeschrieben ist: Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Bislang konnten die Wochenmarktkunden auf die Maske verzichten. Viele trugen sie dennoch freiwillig.

Oberbürgermeister Melf Grantz und der Leiter des Krisenstabes, Ronny Möckel, appellierten am Montag an die Bremerhavener Bevölkerung, sich weiter intensiv an Abstands- und Hygienegebote zu halten. Ziel müsse es sein, so Grantz, die Zahl der Neuinfektionen so niedrig wie möglich zu halten.

In Bremerhaven wurden am Montag drei Neuinfektionen gezählt, in Bremen waren es 81.