Bremerhaven Bremerhaven voraus: Am 4. Mai beginnt am Columbus Cruise Center der regelmäßige Saisonbetrieb mit der Ankunft einer alten Bekannten. Erwartet wird die „Costa Mediterranea“, eines der größeren Schiffe an der Columbuskaje. Dort werden in diesem Jahr so viele Luxusliner festmachen, wie selten zuvor. Stadt und Kreuzfahrtterminal hoffen auf einen neuen Passagierrekord. Erstmals plant auch der deutsche Marktführer Aida drei Abfahrten ab Bremerhaven.

Zugenommen hat in den vergangenen Jahren auch die Zahl der „Seh-Leute“. So werden in der Seestadt mit einem Augenzwinkern jene Besucher genannt, die vor allem wegen der „weißen Riesen“ in die Seestadt kommen. Von der Aussichtsterrasse des alten Columbusbahnhofes bietet sich ein guter Blick auf die schwimmenden Hotels.

An einigen Daten liegen sogar drei oder vier Passagierschiffe auf einmal vor dem Abfertigungsterminal. So zum Beispiel am 16. Mai. Dann legt in Bremerhaven zum ersten Mal in diesem Jahr die „Amadea“ in Bremerhaven an, das aktuelle ZDF-Traumschiff des Bonner Kreuzfahrtspezialisten Phoenix.

Ebenfalls am 16. Mai kehrt die „Artania“ von ihrer letzten Weltreise an die Weser zurück. Die „Artania“ kennt ein Millionenpublikum aus der ARD-Dokuserie „Verrückt nach Meer“. Gleich daneben festmachen wird die „Astor“, das älteste Schiff in dieser Gruppe.