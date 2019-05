Bremerhaven In Berlin hat Bremerhavens Bundestagsabgeordneter Uwe Schmidt (SPD) den Kollegen aus dem Haushaltsausschuss über die Schulter geschaut und dabei durchaus Erfreuliches erfahren: Aus Mitteln des Sonderprogramms „Denkmalschutz“ stellt der Bund für Objekte in Bremerhaven 378 000 Euro zur Verfügung.

Der größte Anteil mit genau 145 000 Euro geht an den historischen Dampfeisbrecher „Wal“. Weltweit gibt es nur noch zwei dieser Spezialschiffe. Die „Wal“ ist nach wie vor hochseefähig und unternimmt in den Sommermonaten, wie berichtet, regelmäßig Ausfahrten in Nord- und Ostsee. Anstehende Instandsetzungsarbeiten werden auf rund 303 000 Euro kalkuliert. Davon übernimmt der Bund nun besagte 145 000 Euro. Einen weiterer Teil kommt von der Stadt. Aber auch Eigenmittel stehen zur Verfügung.

Weitere 200 000 Euro erhält die Seestadt für die Sanierung eines historischen Gebäudekomplexes im Scharnhorst-Quartier. Es handelt sich um das größte und eindrucksvollste Beispiel sozialen Wohnungsbaus der Weimarer Republik in Bremerhaven. 33 000 Euro sind für die Sanierung des Kuppelgewölbes auf dem Leher Friedhof.

„Mit seinem Förderprogramm ermöglich der Bund dringende Sanierungsarbeiten an bedeutenden Kulturdenkmälern. Davon profitiert unsere Seestadt nun erneut und das ist wirklich eine gute Nachricht“, erklärte MdB Uwe Schmidt.

Zufrieden zeigte sich derweil auch Bremerhavens SPD-Fraktionsvorsitzender Sönke Allers. „Der Einsatz vor Ort und in Berlin hat sich für weitere historische Kulturobjekte unserer Stadt gelohnt. Dafür gebührt Uwe Schmidt Dank“, so Allers. Ähnlich äußerte sich OB Melf Grantz (SPD).

Die angekündigte Finanzzuweisung aus Berlin, ergänzte Allers, sei außerdem eine Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit auf der „Wal“. Zu Wort meldete sich am Donnerstag ferner die Bremerhavener CDU. Fraktionschef Thorsten Raschen dankte der Bremer CDU-Bundestagsabgeordneten Elisabeth Motschmann. Sie hatte sich ebenfalls für die Zuschüsse eingesetzt.