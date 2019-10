Bremerhaven Raymond Kiesbye ist nicht mehr Bremerhavens Tourismuschef. „Wir haben uns am Dienstag in einem Gespräch mit Herrn Kiesbye darauf geeinigt, seinen Vertrag aufzulösen. Herr Kiesbye ist mit sofortiger Wirkung von allen Aufgaben freigestellt“, bestätigte Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) am Dienstagabend auf Anfrage der NWZ. Es wird erwartet, dass der Magistrat dem kommende Woche zustimmt.

Damit hat Grantz, der zugleich auch Aufsichtsratsvorsitzender der Erlebnis Bremerhaven GmbH ist, die Konsequenzen daraus gezogen, dass Kiesbye die am Dienstag in der Stadthalle begonnene Hip-Hop-Weltmeisterschaft bereits zum zweiten Mal in Folge ignorierte. Die WM habe für Bremerhaven kein touristisches Pontenzial, befand der ehemalige Chef-Touristiker und ließ die Veranstaltung mit 7000 Teilnehmern, Fans und Besuchern links liegen.

Prompt hagelte es in den vergangenen Tagen, wie berichtet, Kritik von allen Seiten. Nicht nur die Repräsentanten der Wirtschaft schüttelten mit dem Kopf, wütende Reaktionen kamen vor allem aus der Politik.

Auf die Frage, ob die Sail gefährdet sei, wenn Bremerhavens erster Touristiker so überraschend abgelöst werde, antwortete Grantz: „Nein, die Sail ist keinesfalls gefährdet. Da gibt es ausgewiesene Fachleute, die alles in der Hand haben.“ Nun bestehe die Chance, die Erlebnis GmbH neu zu sortieren.

Dem Vernehmen nach soll sie zweigeteilt werden. Den Veranstaltungsbereich übernimmt zunächst Dr. Ralf Meyer von der Stadt, ein Wirtschaftsexperte, der auch maßgeblich an der Sail mitwirkt.