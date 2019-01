Drei Salutschüsse für „Mein Schiff 2“

Bremerhaven Bevor Carolin Niemeczyk, Sängerin der deutschen Elektropopband „Glasperlenspiel“, die neue „Mein Schiff 2“ am 9. Februar in Portugal tauft, ist der TUI-Luxusliner dreimal an der Bremerhavener Columbuskaje zu sehen. Dort liegt das schwimmende Hotel, wie berichtet, am 27. und 29. Januar sowie am 3. Februar.

Für Dienstag, 29. Januar, hat die Erlebnis Bremerhaven GmbH ein buntes Unterhaltungsprogramm am Terminal geplant. Wenn die „Mein Schiff 2“ am 3. Februar gegen 18.30 Uhr ablegt, ertönen drei Salutschüsse.