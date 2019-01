Bremerhaven Eine schon länger geplante Kooperation zwischen Edeka und dem Hamburger Drogeriemarkt-Spezialisten Budnikowski wird ab sofort auch für Kunden sichtbar: An der Schiffdorfer Chaussee 18, gleich neben dem Edeka-Center Vagts, öffnet an diesem Donnerstag der erste Budni Drogeriefachmarkt. Damit betreibt als Regionalgesellschaft die Edeka Minden-Hannover auch den ersten Budni-Markt in ihrem Absatzgebiet. Darauf wies Edeka-Vorstandssprecher Mark Rosenkranz hin.

Am Premiere-Standort gibt es nun 14 neue Arbeitsplätze. Ob in Bremerhaven weitere Budni-Filialen entstehen, ist laut Unternehmenssprecherin Bettina Stolt noch nicht entschieden.